"البترول" تعلن نتائج أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بعد قليل

يعقد وزير البترول المهندس طارق الملا، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا موسعا، للإعلان عن نتيجة أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في مصر.

وكان وزير البترول أعلن خلال تصريحات صحفية سابقة أنه سيتم إعلان نتيجة المزايدة خلال شهر نوفمبر الحالي.

وتعد هذه المزايدة، أول مزايدة عالمية يتم طرحها للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في مصر، التي كانت طرحتها منذ 8 أشهر في مارس الماضي، ويتم حاليًا اتخاذ القرار عقب تقييم العروض المقدمة من الشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين، بعد تقدمهم بالمشاركة في المزايدة بالصحراء الشرقية.

وأعلنت شركة "لامانشا" للتعدين في وقت سابق، التي يرأسها ساويرس، أنَّ الشركة تقدمت للمشاركة في المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب من خلال شركة "Altus" المدرجة في البورصة الكندية، التي يمتلك ساويرس فيها حصة حاكمة.

وكان من المقرر غلق المزايدة في 15 يوليو الماضي، إلا أن وزارة البترول قررت مدّ موعد إغلاق المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أمام الشركات العاملة في البحث عن الذهب والمعادن لمدة شهرين، على أن يتم الغلق في 15 سبتمبر.

وكان مصدر مسؤول بقطاع الثروة المعدنية قال في وقت سابق، صرح بأن هناك ما يقرب من 10 شركات عالمية حتى الآن تقدمت للحصول على البيانات الخاصة بالمناطق التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية في المزايدة العالمية الأولى للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الحصول على البيانات الخاصة بالمناطق، يعد شرطا أساسيا للمشاركة في المزايدة والتقدم فيها.