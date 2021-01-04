وزير البترول لـ«الوطن»: توقعات بإقبال على مزايدة الذهب منتصف يناير

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك العديد من الثروات المعدنية والمواد التعدينية الخام في الأراضي المصرية مثل النحاس، وكذلك الفوسفات، والحديد والزنك والذهب، حيث أن أراضي الدولة مليئة بالثروات المعدنية الكبيرة الواعدة.

لم يتقدم أحد للمزايدة الأولى إلا قبل إغلاقها بوقت قصير

وأضاف لـ«الوطن»، أن مزايدة الذهب الأولى التي طرحتها وزارة البترول قبل أسابيع لم يتقدم أحد لها إلا قبل الإغلاق بوقت قصير، حيث إنه كان الاعتقاد بأنه لن يتقدم أحد للمزايدة بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن تقدمت 17 شركة وتمت الترسية على 11 منها 7 شركات عالمية و4 مصرية.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن مصر طرحت مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب من خلال جولة ثانية، حيث أنه من المقرر إغلاقها في 15 مارس المقبل.

نجاح المزايدة الأولي ساهم في جذب الأنظار نحو مصر

وتوقع الملا نجاح المزايدة الثانية حيث أن نجاح المزايدة الأولي ساهم في جذب الأنظار نحو مصر، كما ان أسماء الشركات الكبيرة التى شاركت في الجولة الأولى، وهذا بحد ذاته نجاح، ولكن من الصعب الحكم الآن على المزايدة الجديدة، خاصة وأن الفترة الحالية هي فترة أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد، لذلك من الصعب أن تبدي إحدى الشركات رغبتها في المشاركة قبل منتصف الشهر الحالي.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك إقبال كبير جداً على المزايدة الأولى للبحث والتنقيب عن المعادن المصاحبة للذهب من خلال شراء البيانات الخاصة بها، لأن هناك صناعات وطنية ولديهم مصانع ويستوردون المواد الخام من الخارج، وفي حالة الحصول والإنتاج واكتشاف المعادن سيتم إعطائها للمصنع المصري لبدء التصنيع.