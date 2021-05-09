موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2021

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2021، موضحة أنه ستعلن نتائج الامتحانات في المدارس وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة، بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

غدا إعلان نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2021

وقال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، إنه ستعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2021، في المدارس يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أنه تم الانتهاء من تصحيح ومراجعة الامتحانات.

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم مراجعة درجات الطلاب مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتا إلى أنه سيعقد الامتحان التكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد منتصف شهر مايو الجاري، ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

من جابنه، قال حسين عبدالحكيم، مدير إدارة مدرسة السعيدية الثانوية بنين بالجيزة، إنه ستعلن نتيجة امتحانات الصيفن الأول والثاني الثانوي عن شهر أبريل 2021 غدا الاثنين في المدارس، موضحا أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات.

وأضاف «عبدالحكيم»، أن الامتحانات عقدت ورقيا بنوعية الأسئلة الجديد، مشيرة إلى أنها صححت مباشرة، ورصدت درجات الطلاب، لافتا إلى أنه جاري الاستعداد لعقد الامتحان التكميلي، خلال منتصف مايو الجاري.

«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2021 بعد عيد الفطر المبارك

وفي سياق متصل، قال محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، إنه ستعلن نتيجة امتحانات شهر أبريل 2021 عقب الانتهاء من الامتحان التكميلي بعد عيد الفطر المبارك، موضحا أنه تم مراجعة درجات الطلاب مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أنه جار الاستعداد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 ورقيا صفي المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة، موضحا أنه سيتم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية؛ لإنهاء الاستعداد المتعلقة بعد الامتحانات.