مصر تؤكد لإسرائيل رفضها اقتحام الأقصى وتطالب باحترام المقدسات

عقد السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع سفيرة إسرائيل، أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام علي، مدير إدارة إسرائيل، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - أنه تم أيضا التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

كما تم التشديد خلال اللقاء على كافة النقاط الواردة في البيان الصادر عن الوزارة أول أمس الموافق 7 مايو الجاري، بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس.

وقد طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس.