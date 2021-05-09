مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 27: نور قدري عروس مصابة بـ كورونا

دارت أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 27 لـ مصطفى قمر، الذي يجسد فيه دور «فارس»، بظهور عروسة جديدة «آسيا» والتي تجسد دورها الفنانة نور قدري، وجاءت لشراء الفندق الخاص بـ«فارس»، ولكنها تكتشف الديون على الفندق وتفشل خطة البيع.

أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 27

يقترح «غلاب» المحامي الخاص بـ«فارس» عليه أن يتزوج من «آسيا»، وبعد موافقته يطرح عليها الفكرة وتقبل على الفور، ويكتشف من خلال جلسته معها أنها سبق وأن فسخت خطبتها أكثر من مرة، ولكنه لا يلتفت إلى الأمر؛ لرغبته الزواج منها وتسديد الديون.

وفي يوم زواج وكتب كتاب «فارس» على «آسيا» تمرض العروسة بشكل مفاجيء، ويكتشف الحضور إصابتها بفيروس كورونا، وتنتهي الحلقة على ظهور الفنانة سوسن بدر، التي تجسد دور سيدة كانت جارة جد «فارس»، وكان يحبها.

قصة مسلسل فارس بلا جواز

تدور أحداث مسلسل فارس بلا جواز في إطار كوميدي متصل منفصل، ويجسد فيه مصطفى قمر دور «فارس»، الشاب الذي يتورط في شرط بوصية جده يلزمه بالزواج قبل مرور شهرين على إعلانه بالوصية، وذلك مقابل حصوله على نصيبه من الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه.

كثرة الديون التي تهدد «فارس» بالحبس تجعله يوافق على شرط وصية جده، ليحصل على الميراث ويسددها، ويساعده المحامي الخاص به «غلاب» في البحث عن عروسة، ولكنهم يفشلون في تمام كل جوازة لأسباب مختلفة.

أبطال مسلسل فارس بلا جواز

مسلسل فارس بلا جواز بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، رندا عبدالسلام، محمد ثروت، سليمان عيد، وضيوف شرف منهم مي كساب، عائشة عثمان، أسماء أبو اليزيد، بشرى، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، سامي مغاوري، داليا البحيري، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، وإنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.