مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 26 لـ مصطفى قمر: فضيحة مي كساب في الفرح

دارت أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 26 لـ مصطفى قمر، الذي يجسد فيه دور «فارس»، بمعرفة العروسة الجديدة مطربة المهرجانات «نوسة الشمساوية» أنها تمشي وهي نائمة وتسير في الفندق وترتكب تصرفات غريبة، بعد أن وجدت سماعة طبية معها على السرير بعد استيقاظها.

أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 26

تطلب «نوسة» من طبيب الفندق «أمجد» أن يعالجها وتذهب له غرفته، ويبدأ بالفعل في علاجها قبل الزواج من«فارس»، ولكن موظق الفندق «أدهم» يظن أنها على علاقة بالطبيب، ويفضحها يوم الفرح أمام «فارس» والحضور.

قصة مسلسل فارس بلا جواز

يجسد مصطفى قمر دور «فارس» الشاب الذي يرفض لفكرة الزواج، إلا أنه يتورط في شرط بوصية جده يلزمه أن يتزوج قبل مرور 60 يومًا على إعلانه بالوصية، مقابل الحصول على نصيبه من الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه.

يوافق «فارس» على شرط جده، حتى يسدد الديون على الفندق الخاص به، والتي تهدده بالحبس، ويساعده في البحث عن عروسة المحامي الخاص به «غلاب»، إلا أنهم يفشلون في كل مرة لأسباب مختلفة، منها موظفة الفندق «فريدة»، والتي تعمل على إفشال مخطاتهم لرغبتها الزواج من فارس، وتدور أحداث مسلسل «فارس بلا جواز» في إطار كوميدي متصل منفصل.

فريق عمل مسلسل «فارس بلا جواز»

مسلسل فارس بلا جواز من بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، راندا عبدالسلام، وضيوف شرف منهم مي كساب، دينا بياعة، عائشة عثمان، بشرى، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.