ميناء دمياط يستقبل 26 سفينة بواردات 39 ألف طن بضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32173 طنا، تشمل: 8180 طن يوريا و3581 طن رمل و14100 طن فوسفات و1312 طن داي أمونيوم و5000 طن علف بنجر .

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2557 رأس ماشية عجول تسمين

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39454 طنا، تشمل: 17530 طن حديد بيليت و3368 طن حديد ملفوف، و7139 طن حديد صاج، و2262 طن خشب زان، و8400 طن قمح، و450 طن ذرة، و2557 رأس ماشية «عجول تسمين»، بإجمالي وزن 305 أطنان.

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بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 477 حاوية مكافئة تشمل: خضروات «جزر وخرشوف وبقدونس وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «برسيم وبصل وثوم وكراوية»، وفواكه «برتقال وعنب وفراولة»، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب وسلوفينيا والصين والهند وكرواتيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا وسنغافورة وسريلانكا وإنجلترا وبنجلاديش وبلجيكا وتايوان وإسبانيا.

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بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 203 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1314 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175827 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91141 طنا.

وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2703 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5033 شاحنة.

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