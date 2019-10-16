أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن استكمال إجراءات إعادة إحلال وتطوير المدينة السكنية لشركة فوسفات مصر، والتي تضم حوالي 1500 وحدة سكنية متكاملة، بهدف إتاحتها للسكن والمعيشة.

وقال المحافظ، إن المدينة السكنية في منطقة فوسفات مصر يجري بحث آليات إعادة إحلالها وتطويرها، بمعرفة لجنة مختصة جرى تشكيلها لدراسة التنفيذ بالتزامن مع استكمال تنفيذ مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية في المنطقة.

وأضاف المحافظ أنه يجرى استكمال تنفيذ خطة إعمار المحافظة لاستيعاب 50 ألف مواطن من عدد من المحافظات إلى محافظة الوادي الجديد سنويا وإنشاء 10 قرى نموذجية يتوافر بها جميع مقومات التنمية.

وأكد الزملوط أنه جرى تخصيص 10 آلاف فدان وألف منزل لكل محافظة مستهدفة، وتشمل (الفيوم، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، المنوفية، الغربية) وتخصيص 20% من المشروع لأبناء الوادي الجديد، وكذلك التنسيق مع المحافظات على الأُسر المستهدفة وآليات التمويل والإدارة والإنتاج والتسويق والسداد بالتعاون مع الوزارات المختصة.