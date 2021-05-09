القباج: زيادة الاتصالات بالخط الساخن بنسبة 400% منذ حملة «أنت أقوى من المخدرات»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخط الساخن لعلاج الإدمان شهد خلال الخمسة أيام الماضية منذ إطلاق حملة «أنت أقوى من المخدرات» تزايد عدد المكالمات الواردة على الخط الساخن بنسبة 400%.

ومن جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الحملة زادت نسبة الاتصالات كالتالي:

- تقدمت 148 فتاة من ضمن المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن خلال الخمسة أيام الماضية، مشيرة إلى كسر حالة الخوف لدى بعض الفتيات والتقدم للعلاج.

- 29.40% من مصادر الاتصالات الواردة للخط الساخن، كانت من المريض نفسه.

- 16.8% من اتصالات كانت من الأخت، ثم الأم بنسبة 14.6%.

- 11.6% نسبة اتصال الأخ، مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى.

49.9% بدأوا تعاطي المخدرات من سن 15 سنة حتى 20 سنة

تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن، وفق بيان وزارة التضامن، إلى أنه منذ إطلاق المرحلة الجديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة فتاة وشاب في النسختين من الإعلان الأخير ولا يتجاوز أعمارهم 17 عاما إلى أن سن التعاطى من المتقدين للعلاج كان في سن مبكرة كالتالي:

- 49.9% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة.

- 29.1 % بدأوا من سن 21 سنة حتى 30 سنة.

- 16% بدأوا التعاطي في سن أقل من 15 عاما.

محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى بنسبة 31.9%

- محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 31.9%.

- محافظة الجيزة، جاءت في المرتبة الثانية لتعاطي المخدرات بنسبة 12.7%.

- جاء التليفزيون أكثر وسيلة تعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان بنسبة 76.1 % نتيجة التفاعل الكبير مع الحملة الإعلامية.

- جاء الإنترنت أكثر وسيلة تعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان بنسبة 15%، يليه الأصدقاء وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق.

نسب تعاطي المواد المخدرة

- احتل الحشيش، المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 51.4%.

- جاء تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 36.6%، يليه الترامادول في المرحلة الثالثة بنسبة 30.2%.

- احتل البانجو المرتبة الرابعة بنسبة 14% والإستروكس والفودو بنسبة 12.8% بجانب التعاطى المتعدد «تعاطي أكثر من مخدر».