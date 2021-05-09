الزمالك قادم.. 6 ملاحظات من حلقة نهلة سلامة مع رامز جلال «فيديو»

وقعت الفنانة نهلة سلامة، ضحية لحلقة اليوم من برنامج «رامز عقله طار»، أحدث نسخ برامج الفنانة رامز جلال مع عالم المقالب، والمذاع على شاشة mbc مصر، ويشاركه في عمليه خداع ضحايا البراناج كلا من الفنان السعودي حسن عسيري والإعلامية سارة مراد.

وخلال الحلقة ظهرت مجموعة من الملاحظات نستعرضها في السطور التالية:

رعب من أول لحظة

خلال الحلقة اكتشف المشاهدون أن نهلة سلامة تصاب بالرعب من أقل فعل، فتقريبا كل الألعاب أصابتها برعب «وخضة» شديدة منذ بداية الحلقة وحتى نهايتها.

الروبوت عارف فيملها ومش عارفها

واعتاد رامز جلال خلال الجزء الأول من الحلقة على سؤال الروبوت الذي يظهر إلى جواره عن مدى معرفته بضحية كل حلقة، وحين سأله عن نهلة سلامة، صمت لفترة ولم يستطيع الإجابة، حتى تذكر فيلمها «أمريكا شيكا بيكا»، التي شاركت في بطولته إلى جوار المطرب محمد فؤاد والفنانين سامي العدي وشويكار ومحمد لطفي وآخرين.

بلونة القلب فرقعت

خلال حلقات البرنامج، يقدم أحد المتواجدين بمدينة الملاهي، التي تستضيف حلقات البرنامج، بلونة على شكل قلب، وللمرة الأولى منذ الحلقة الأولى من البرنامج، تنفجر تلك البلونة، ما تسبب في إصابة نهلة سلامة بالرعب كذلك.

الزمالك قادم

لا يترك رامز جلال فرصة خلال حلقات البرنامج، حتى يكشف عن انتمائه لنادي الأهلي وتشجيعه له، ولكن هذه المرة استغل أحد الكلمات التي قالتها نهلة سلامة ضحية الحلقة، ليعلق «ده الزمالك هو اللي قادم»، وهو الشعار الذي استخدمه جماهير الزمالك لفترة ما، كان يعاني فيها الفريق الأبيض من تخبط في الأداء والنتائج.

سخرية جديدة من ملابس سارة مراد

وخلال نفس الحلقة عاد رامز جلال للسخرية من جديد من الملابس التي ترتديها الإعلامية سارة مراد، معلقا عن إطلالتها اليوم: «لابسة لبس أحمد السقا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية».

رد فعل هاديء

ولم تظهر نهلة سلامة أي رد فعل مجنون أو متهور بعدما كشف رامز جلال عن هويته قبل نهاية الحلقة، حيث استقبلت الأمر بهدوء وأخبرته فقط، أنها نطقت الشهادتين بالفعل.