نهلة سلامة تنعى إبراهيم نصر: جمعنا العمل والصداقة

قالت الفنانة نهلة سلامة، إن مصر اليوم فقدت أحد رموز وقامات الفن الكبيرة، بوفاة الفنان إبراهيم نصر، الذي قدم للفن العديد من الأعمال التي لن ينساها محبيه، فنانا عظيما، وعلى المستوى الإنساني صديق وشخص خلوق ونقي.

وأضافت "نهلة" لـ"الوطن"، أنها تعاملت معه خلال عدة أعمال أهمها "مستر كارتيه" عام 1993، والذي أدى خلاله دور "حسن" صديق "صلاح" أحمد زكي، الذي يشجعه على لعب الكاراتيه، وأردفت: "محدش يعيط عليه هو ياما ضحك الناس ومات في أيام مباركة، ادعوا له بس".

وتابعت الفنانة المصرية بنبرة باكية، "الله يرحمه كان حد طيب ومن أنضف الناس اللي تعاملت معاها، وكواليس الفيلم كانت جميلة بيني أنا وهو والراحل أحمد زكي".

وتوفي الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ70 عاما.