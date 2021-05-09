«الأرصاد» تكشف موعد تحسن درجات الحرارة وانكسار موجة الحر على البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، موعد انكسار موجة الحر على البلاد وحالة الطقس، موضحة أن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارا من غد الاثنين، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وترصد «الوطن» حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وخريطة الظواهر الجوية، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني، وتحديثات حالة الطقس على مدار الساعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 10 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الغربية، وشمال الصعيد.

ـ فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 11 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

ـ فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 12 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

ـ فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 13 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 14 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة السبت 15 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الغربية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.