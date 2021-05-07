«الأرصاد» تكشف عن توقعات الحالة الملاحية للبحرين الأحمر والمتوسط

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، توقعاتها بشأن حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، اعتبارا من غد السبت 8 مايو، حتى الإثنين 10 من الشهر نفسه، حيث حذرت الهيئة خلال بيانها، من نشاط حركة الرياح واضطراب الملاحة بمناطق من البحر المتوسط، والبحر الأحمر.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد خلال فترة التنبؤ، وحالة البحرين وسرعات الرياح واتجاه الرياح، على البحرين، خلال فترة التنبؤ، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

تنبؤ حالة الملاحة البحرية على البحر الأحمر

تنبؤ حالة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة السبت 8 مايو

ـ طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، معتدل ليلاً على كافة الأنحاء.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

ـ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، بنسب سقوط 30% تقريبا.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 9 مايو على البلاد

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ـ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، وسيناء، على فترات متقطعة، بنسب سقوط تصل لـ30 % تقريبا.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الإثنين 10 مايو

ـ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، شديد الحرارة، على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، معتدل ليلاً على كل الأنحاء.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ـ فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، بنسب سقوط 30 % تقريبا.