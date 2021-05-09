«بالمزمار البلدي».. أهالي قرية أشرف السعد يستقبلوه: «نورت بلدك يا حاج»

استقبل أهالي قرية «ميت غريطة» مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، رجل الأعمال أشرف السعد، بعدما قاموا بتجهيز منزله ودهان المضيفة الخاصة به.

وقال أهالي القرية باستقبال «السعدي» بالمزمار البلدي، وقالوا له في بث مباشر لـ«الوطن»: «نوروت بلدك يا حاج، يارجاله مفيش بوس دلوقتي خلاص».

جدير بالذكر أن نيابة الإسكندرية قد أمرت بإخلاء سبيله بعدما صدر أحكاما ضده من المحكمة المختصه في القضايا المتهم فيها، ولكن ما لبثت المحكمة وقامت بإخلاء سبيله.

واستعد أهالي القرية لاستقباله بما يليق بهم وبما قدمه من قبل لأهالي قريته فترة إقامته بها، وأشاروا إلى أن وجوده في القرية حقق لهم الكثير من المشروعات العامة، والتي لا تزال يستفيد منها أهالي القرية، وفرص العمل لشبابها، وأن صلته بهم لم تنقطع طوال أكثر من 26 سنة قضاهم في لندن.

ورفع أهالي القرية، لافتات على البيت وفي الشارع المقابل له، تحمل صور رجل الأعمال أشرف السعد، فيما تواجد أقاربه وشباب العائلة لتجهيز حفل استقباله بالقرية لأول مرة منذ 26 عام، مؤكدين أن حضوره للقرية يحمل الخير الكثير لهم منذ أن كان يعيش في مصر، فقد كانوا يخرجون في موكب كبير لاستقباله من طريق المنصورة حتى يصل إلي القرية.