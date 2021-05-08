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«لتحقيق حلمها».. وصول الأمريكية المصابة بالسرطان لمطار القاهرة «صور»

المطار يستقبل أمريكية مصابة بالسرطان لتحقيق أمنيتها في زيارة مصر

كتب:

أيمن حمزة
03:12 م | السبت 08 مايو 2021
جلوريا فيتال الأمريكية تصل القاهرة برفقة اسرتها

جلوريا فيتال الأمريكية تصل القاهرة برفقة اسرتها

استقبل مطار القاهرة الدولي الراكبة الأمريكية جلوريا فيتال، والتي وصلت قبل قليل على متن رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران قادمة من نيويورك. 

وأفاد مصدر مطلع بمطار القاهرة الدولي، أن جلوريا فيتال سيدة أمريكية مصابة بالسرطان، وأمنية حياتها أن تزور مصر.

وأكد أن أفراد أسرتها، قرروا تدشين حملة جمع تبرعات لتدبير نفقاتها لزيارة مصر، وعلى الفور قررت وزارة السياحة المصرية استضافة جلوريا و15 فردا من أسرتها على نفقة الدولة، وذلك في لفتة إنسانية، وصورة من صور الدعاية الإيجابية للسياحة المصرية حول العالم، خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان في استقبال الأمريكية جلوريا فيتال وأسرتها، فريقا من العلاقات العامة والإعلام، فور وصولها، لتسهيل إجراءات الوصول، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات اللازمة والدعم المطلوب خلال فترة تواجدهم بالمطار. 

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