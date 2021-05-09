بالأسعار والمواصفات.. أبرز سيارات 2022: فورتشنر وأوبترا وصني

مع بداية الربع الثاني للعام الجاري 2021، تم طرح عدد من الطرازات الخاصة بسيارات الركوب (الملاكي) لموديل العام المقبل 2022 داخل السوق المحلية المصري ما بين فئات (السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات)؛ وخلال السطور التالية نرصد أهم المواصفات والتجهيزات وقوائم الأسعار الخاصة بموديلات 2022، ومنها:

تويوتا فورتشنر

- تم طرح الموديل الجديد من العلامة اليابانية «تويوتا فورتشنر» الرياضية متعددة الاستخدامات في نهاية مارس الماضي بفئتين، الأولى بدفع خلفي بسعر 775 ألف جنيه، والثانية بدفع كلي بسعر 925 ألف جنيه.

- والسيارة مزودة بخيارين للمحركات الأول بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2.7 لتر، وقوة 166 حصان، بنظام دفع خلفي، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات؛ والثاني محرك سداسي الأسطوانات، بسعة 4 لترات، وينتج قوة 238 حصان، متصل بناقل أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- وتتوافر السيارة بعدة مواصفات وتجهيزات للأمان من بينها (نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC، ونظام الحد من انزلاق السيارة جانبيا عند المنعطفات أو أثناء المناورة في حالات الطوارئ على الطرق الزلقة، ونظام التحكم في الجر TRC (Traction Control) وذلك لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي.

شيفروليه أوبترا

- تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، سعر الأولى منها 199.500 جنيه، والثانية بـ206 ألف جنيه، والثالثة بـ215.400 جنيه، والرابعة بـ222 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى 147 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- السيارة مزودة بعدة مواصفات وتجهيزات للأمان منها (وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام تنبية ضد السرقة.

نيسان صني

- تتوافر السيارة الجديدة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، يبدأ سعر الأولى منها بـ185 ألف جنيه، والثانية بـ206 ألف جنيه، والثالثة بـ219.500 جنيه، والفئة الرابعة بـ230.500 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1.5 لتر، بقوة 108 حصان، وعزم أقصى 134 نيوتن متر، ومتصل بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيكي من 4 سرعات.

- السيارة مزودة بعدة تجهيزات للأمان منها (وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD وبرنامج BA لتدعيم الفرامل).