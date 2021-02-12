خبير يوضح سبب ظهور عروض «أوفر برايس» في سوق السيارات

شهد سوق السيارات خلال الفترة الماضية ارتفاع أسعار العديد من الطرازت المختلفة وعودة ظاهرة "الأوفر برايس" إلى السوق بأرقام وصلت إلى 40 ألف جنيه على بعض الطرازات الجديدة، من مختلف الشركات سواء كنت صينية و كورية أو يابانية أو أوروبية

عن هذه الظاهرة، قال رأفت مسروجة خبير السيارات، إن هناك بالفعل العديد من الطرازات التي شهدت "أوفر برايس" بأسعار جنونية في السوق، ولكن تلك الطرازات محدودة جداً وتكون بسببب أن تلك السيارات هي نسخ التي جرى تغير على تصميمها "فيس لفت"، وخضعت لتطويرات فيها.

وأضاف، أن هناك نظرية للزبون البادئ، وتقوم على أن بعض المستهلكين تكون لديهم رغبة شديدة في شراء السيارة الجديدة قبل باقي المستهلكين في السوق، ونظير ذلك يتغاضون عن "الأوفر برايس" ويقبلون بالأسعارالجديدة في مقابل أنهم أول من يحصلون على الطراز الجديد.

وأشار مسروجة، إلى أن الطرازات الجديدة يصاحبها خطة تسويقة وتروجية ناجحة بتوافق الوكيل والشركة المحلية في السوق المصري مع الشركة الأم، ويكون المستهلك على علم بأن الشركة تطرح عروضا على الطرازات، وتكون الشركة على علم بأن هناك بعض الأشخاص اللذين يحبون التميز ويودون الحصول على السيارة قبل أي شخص، وعلى ذلك يحجزون السيارة ويدفعون مقابلها وفق "الأوفر برايس" .

وأوضح مسروجة، أن السعة الشهرية للسوق لا تتعدى الـ20 ألف سيارة شهرياً، وأحيانا يكون الطراز الجديد غير متوفر بدرجة مناسبة، فيبدأ الطلب عليها بشكل كبير حتى تضمن الشركة والوكيل بيع معظم وحدات الطرازات الجديدة.