«أميك» يكشف مبيعات سوق السيارات في مارس الماضي مقارنة بـ2020

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن المبيعات الخاصة بسوق السيارات المصري خلال شهر مارس الماضي 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 من السيارات المحلية والسيارات المستوردة.

وأظهر التقرير أن السيارت المجمعمة محلية في السوق المصري خلال مارس 2021 ارتفعت بنسة 24% عن نفس الفترة من العام النصرم 2020، حيث بلغت مبيعات في مارس 2021 حوالي 28,005 مركبة، بينما جاءت مبيعات نفس الفترة في العام الماضي 22,551 مركبة.

كما بين التقرير مبيعات السيارات المستوردة أيضا في السوق المصري، خلال شهر مارس الماضي مقارنة أيضا بنفس الشهر خلال العام المنصرم 2020، وأوضح أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 35.7%عن العام الماضي، حيث بلغت مبيعاتها 41,216 مركبة بينما وصلت مبيعات العام الماضي 30,380 مركبة.

ويصدر تقرير معلوات سوق السيارات «أميك» كل شهر من العام، ويبين حركة البيع في السوق ويرصد اختلاف المبيعات ومقارناتها بالعام الماضي، من حيث الارتفاع والانخفاض في جميع المركبات التي توجد في السوق المصري.

يذكر أن السوق المصري عانى فترة عصيبة في أوائل العام الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في غلق العديد من المصانع السيارات في العالم، وخفض الإنتاج وتوقف شبه كامل لحركة التصدير.

وتسبب في توقف شبة كامل للسوق المصري في حركة البيع بسبب قرارات الحكومة بوقف عمليات تراخيص السيارات لمدة تقاربت الشهرين والتي تسببت في توقف البيع بشكل كامل ونقص في المعروض من السيارات.

إلا أن السوق المصري استعاد عافيتة بشكل كير في أواخر العام الماضي وبدأت حركة السوق تعود، وقام العديد من التجار بتقديم عروض ترويجية لاستعادة حركة البيع والشراء في السوق المصري.