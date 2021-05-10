«الصحة» توضح: كيفية الرضاعة الطبيعية للأم المصابة بكورونا

يشهد المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر ارتفاعا ملحوظا في أعداد مصابي الفيروس وفقا لآخر احصائيات صادرة عن وزارة الصحة.

وقدمت وزارة الصحة والسكان روشتة وقائية لجميع فئات المجتمع علي حدا يمكن اتباعها للوقاية من الفيروس، وذلك في إطار حرص الوزارة علي سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والنهوض بالصحة العامة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين وبخاصة السيدات الحوامل بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وفي حال الخروج لابد من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار والحرص على عدم تبادل الأدوات الشخصية أو الأحضان أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي أثناء اللقاء.

تغطية الفم أثناء الرضاعة

وقالت الوزارة: إنه في حال إصابة الأم أثناء الرضاعة الطبيعية بفيروس كورونا يجب عليها اتباع مجموعة من الإجراءات والتي جاءت بنحو:

- الحرس علي تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمدنيل ورقي عند السعال.

- غسيل اليدين بالماء والصابون أو فردها بالكحول قبل ملامسة الطفل.

- التخلص من الكمامة بشكل آمن بعد استخدامها.

- نظفي وطهري أي أسطح تلمسيها باستمرار.

- استعملي الكمامة عند الاقتراب من طفلك.

التسجيل علي موقع لقاح كورونا

وفي سياق متصل ناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، مطمئنة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح والتى تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري، كما ناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب الي المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.