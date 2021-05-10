تركيب 20 ألف «قطعة موفرة» للمياه بمساجد وكنائس المحافظات

أنهت شركات مياه الشرب على مستوي المحافظات تركيب نحو 20387 قطعة موفرة لمياه الشرب بالمساجد والكنائس بمعرفة لجان فنية متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ووفقا لخطة زمنية محددة مع تحديد مسؤولي الصيانة الدورية لها بكل مركز ومدينة لضمان الحفاظ عليها من السرقة أو التلف.

تركيب 4650 قطعة كمرحلة أولى بمحافظات القناة

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، البدء في تركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بالمساجد الأهلية والكنائس على مستوى محافظات القناة الثلاثة، لافتا إلى أنه جارى تركيب 4650 قطعة كمرحلة أولى على مستوى محافظات القناة.

وأشار إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه بنسبة نحو 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس ضمن الخطة الإستراتيجية لترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظا على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.

تركيب 4637 قطعة موفرة بسوهاج

وأشار اللواء المهندس محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إلى أنه جارى تركيب 4637 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس، لافتا الي أنه تم اختيار دور العبادة لأنه يكثر استخدام المياه بها وأن تلك القطع توفر كمية كبيرة من المياه المهدرة.

تركيب 11318 قطعة موفرة بأسيوط

ومن جهته، أوضح المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة نجحت فى تركيب 11318قطعة موفرة بالمساجد والكنائس الأهلية ضمن المراحل الثلاثة الأولى تنفيذا لفعاليات بروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية.

وتابع: أنه جارى تركيب 5500 قطعة موفرة كمرحلة رابعة تستكمل فيها الشركة تركيب القطع الموفرة بالكنائس والمساجد الأهلية.

وأضاف أن الشركة أطلقت حملة «بيع القطع الموفرة» بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه من خلال توفيرها بجميع مراكز خدمة العملاء بالشركة فى أسيوط، وسيارة خدمة العملاء والتوعية المتنقلة.

وقال المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إنه تم تركيب 5600 قطعة موفرة لمياه الشرب بالمساجد الأهلية والكنائس، ضمن برتوكول التعاون بين وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب وزارة التنمية المحلية لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة.