«الأعشاب الطبيعية».. طريقة شعبية يلجأ إليها البورسعيدية للوقاية من كورونا

يلجأ أهالي بورسعيد إلى كل الطرق التي تزيد من رفع مناعتهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد زيادة أعداد الإصابات والوفيات، منها الطرق الشعبية للوقاية من كورونا، بتناول وخلط الأعشاب لدى محال العطارة، أسوة بدول أخرى اعتمد مواطنوها على الأعشاب بشكل كبير في التعامل مع الفيروس، وتزيد من مناعة الجسم وتواجه الإنفلوانزا.

وأوضحت سعاد محمود ربة منزل، أنها تثق بأن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء، مؤكدة أن الدواء من المنتجات الطبيعية وخاصة الأعشاب، ولذلك فهي تحرص على شراء وتحضير أعشاب لتزيد من مناعتها وتحارب أي فيروسات تدخل الجسم مثل مسحوق القرنفل مع الليمون والعسل، وتستخدم عشبة الشيح لتطهير المنزل والقضاء على الفيروسات.

وتقول منى عبد الكريم موظفة: إنها تتابع كل أخبار كورونا، وعرفت أن كثرة المكملات الغذائية والفيتامينات بالصيدليات مضرة، لذلك تتابع الأعشاب وفوائدها على صفحات الإنترنت.

وتضيف شرب الزعتر أو تبخيره، والقرنفل، والزهورات، والبابونج، والزنجبيل، والكركم واليانسون ويضفهم في الطعام والغرغرة بالكربونة والمضمضة بمياه دافئة وكربونات، كذلك يتناولون الكركم مع فلفل أسود، لأنه مقو للمناعة، لحماية أسرتي.

وتبين أنها تخفف من أعراض الإنفلونزا وتدعم المناعة إلى جانب الحمضيات التي تقوي فيتامين c وغيرها من الفواكه والخضار.

ويقول أحمد الأطروش صاحب محال عطارة إنه يقدم خلطة من الأعشاب الطبيعية، لتقوية المناعة تتضمن أعشاب التيليو وحبة البركة والينسون والجنزبيل وكراوية وقرفة وعرق دهب، وكلها أثبت العلم فوائدها الطبية، وتطحن بنسب معينة وتذوب ملعقة منها ونصف ليمونة في ماء دافئ ويشربها الشخص مرتين صباحا ومساء، وبالإستمرار عليه، تعالج البرد وأمراض الصدر، والاحتقان وتواجه الفيروسات بجسم مناعته قوية، مشيرا إلى أنه جربها عليه هو وأبنائه فأثبتت فاعليتها.

وأوضح أن الأعشاب الطبيعية آمنة على الجسم، ويلجأ إليها الناس بعد أن تيقنوا من أضرار الاستخدام المبالغ فيه للأدوية الكيميائية.

كما أنها تواجه غلاء أسعار الدواء المبالغ فيه وبعض العيادات الطبية التى انتهزت جائحة كورونا، ورفع من أسعارالكشف لأضعاف السعر العادي، والفقراء لا يتحملون نفقات الذهاب إلى الأطباء وشراء الأدوية.

وقال إن لديه خلطات أخرى سحرية توارثها عبر أبوه وجده، لعلاج عدد من الأمراض تدخل فيها عسل النحل ومكسرات معينة وأعشاب قرفة وجنزبيل وخلونجان مقوية للدورة الدموية وللجسم والمناعة والذاكرة.

كما يوجد خلطة للتخسيس مع اتباع نظام غذائي صحي، وهذه الأعشاب ملينة تعالج القولون والانتفاخ.

وأضاف أن هذه الخلطة تضم اليانسون والسلمكة والبابونج ورجل الأسد والكركمين وأعشاب أخرى، ويتم تناولها على نصف ليمونة وماء دافئ مرتين يوميا، وتظهر آثارها خلال 10 أيام، مع الالتزام بمنع العشاء ليلا والاقتصار على تناول ثمرة فاكهة.

ويؤكد كل هذه الخلطات يخرجها مجانا للفقراء وأسعارها في متناول المواطن البسيط وكل إنسان طبيب نفسه.

ويوضح صاحب أقدم محال العطارة بالمحافظة، أنه ورث مهنة العطارة عن أبوه الحاج مصطفى ثم جده الشيخ حامد الأطروش أول عطار في بورسعيد، وقال إن محلاتنا تخصصت في العطارة والأعشاب لكل الأمراض، ويوجد بعض التركيبات والخلطات حكر فقط على عائلتنا، وتم شفاء بعض الحالات رغم محاولات علاجهم عند الأطباء.

وأضاف أنه يحرص على متابعة الجديد علم الأعشاب وخبراء التغذية مع الاستفادة من خبرات الأجداد، ليواكب الحديث في مواجهة الأمراض الحديثة، مشيرا إلى أن الطب بدء من الأعشاب، ولجأنا إليه في النهاية.