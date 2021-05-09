محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار كورونا

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى في كل الأحياء، خلال هذه الفترة، والتي تتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا لتواصل جهود الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار كورونا المستجد، مشددا على الالتزام بتنفيذ قرارات غلق المقاهي والكافتيريات طبقا للمواعيد المحددة، ومنع أي أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، والتعامل بحسم مع المخالفين، حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

وفي هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي بحملة الليلية لمتابعة التزام المقاهي والمحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة، وتم تغريم عدد من المحال التجارية، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة، برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من أصحاب المقاهي والمحال التجارية لمخالفتهم قرار الإغلاق في المواعيد المحددة، خلال الحملة الموسعة التي تمت مساءً، وفي هذا الشأن تم سحب عدد من رخص المحال وبطاقات الرقم القومي.

ورصدت الحملة التزام أصحاب المحال والمقاهي والأنشطة الأخرى المدرجة، ضمن قرارات مجلس الوزراء بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما عدا عدد من المقاهي والمحال التجارية التي خالفت مواعيد الغلق المحددة، وتابعت العمل بعد مواعيد الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتم التنبيه على جميع المحال والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم، وعدم افتراش الطريق العام وارتداء جميع العاملين للكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي حي الزهور، قامت الأجهزة التنفيذية، مساء أمس السبت، بالمرور على مناطق الحي المختلقة لمتابعة تنفيذ القرارات وتأكيد تنفيذ الاجراءات الاحترازية، بقيادة عمرو عثمان نائب المحافظ وفوزي الوالي رئيس الحي، وقامت الحملة بالمرور والتنبيه ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، حيث تم المرور بمناطق الحي المختلفة، وتم غلق وتشميع عدد 3 مقاهي، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وتقديم الشيشة، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي حي العرب، رصدت الأجهزة التنفيذية، مساء أمس، غلق تام بشارع الثلاثيني بنطاق حي العرب في تمام الساعة التاسعة مساء، طبقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بغلق المحال.

وشن مجلس مدينة بورفؤاد، صباح اليوم، حملات مكثفة لفرض الانضباط وتهذيب الشوارع من الإشغالات المخالفة بأنحاء المدينة، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، حيث تم خلال الحملة رفع وإزالة الإشغالات والتعديات، وضبط عدد من الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها وتطبيق القانون على المخالفين، والتنبيه على جميع المحال بعدم التعدي ببضاعتهم على الطريق وتوفير عبور آمن للمواطنين، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي حي شرق، قامت الأجهزة التنفيذية بحملة نظافة خلال الفترة المسائية، لرفع القمامة والمخلفات بالعديد من الشوارع بنطاق حي الشرق والعمل على تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، لمنع تكدس القمامة والمخلفات بشوارع الحي.

وتتم أعمال النظافة بالعديد من المناطق بنطاق الحي على فترات مختلفة على مدار اليوم، للتخلص من جميع المخلفات أول بأول، بالإضافة لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة العبور.

وفى حي المناخ، رصدت الحملة الليلية التزام المحال والكافتريات والمقاهي، لليوم الثالث على التوالي، تنفيذ قرار مجلس الوزارء وتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بغلق المحال والمولات والمطاعم والمقاهي والكافيهات، اعتبارا من الساعة 9 مساء، بإستثناء الديليفري، وتابع الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ أعمال اللجان المشكلة، لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات غلق المحال والمولات والمطاعم والمقاهي والكافيهات.

وشدد محافظ بورسعيد على متابعته المستمرة أولا بأول، لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر، للحد من التكدس والتجمعات ومنع انتشار العدوى، مشيرا إلى التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة، وإدارة الأزمات وغرف عمليات الأحياء، لرفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.