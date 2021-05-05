أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا في مصر 2021 وعدد أيام الإجازة

شارف شهر رمضان المبارك على الانتهاء، وبدأ جموع المسلمين في البحث عن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا في مصر 2021، وذلك لينعموا ببعض أيام الإجازة والتي تعقب شهرًا كاملًا من مشقة الصيام خاصة في ذلك الطقس الحار الذي يشهده البلاد.

وتستعرض «الوطن»، أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا في مصر 2021، وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية على النحو التالي:

أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا في مصر 2021

وأفادت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك المصري بأنّ هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي (1900 جرينتش)، يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 الموافق 11 مايو وهو يوم الرؤية.

ووفقًا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك برعاية الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وهو نفسه موعد وقفة عيد الفطر 2021، وتكون غرة شهر شوال فلكيًا يوم الخميس 13 مايو، أي أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا في مصر 2021.

موعد صلاة عيد الفطر 2021

وكشف المعهد عن موعد صلاة عيد الفطر 2021، إذ تكون في الساعة 5:28 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والجيزة، مع مراعاة فروق التوقيت في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تصل إلى 10 دقائق فرق توقيت شروق الشمس بمختلف المحافظات.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية، أنّ تحديد موعد عيد الفطر 2021 وحسابه في مصر والوطن العربي وبمختلف دول العالم، يكون وفقًا للشهور القمرية والعربية، على أن يكون شهر رمضان 2021 30 يومًا كاملًا، مشيرًا إلى أنّ يوم 29 رمضان الموافق 11 مايو المقبل، سيكون موعد الرؤية لهلال شهر شوال وموعد عيد الفطر المبارك.

وبذلك فعدد أيام العام الهجري الجديد 1442 هجريًا، 354 يومًا، بحسب الحسابات الفلكية، وهي بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتي يكون عدد أيامها 355 يومًا، حيث تنتهي السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021.

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك

أما بالنسبة لإجازة عيد الفطر 2021 في مصر هذا العام، ستكون 4 أيام هي الخميس والجمعة والسبت والأحد الموافق 13 و14 و15 و16 من شهر مايو الحالي، وذلك للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والأعمال العام.

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص فتكون إجازة عيد الفطر، ثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت الموافق 13 و14 و15 مايو الحالي.