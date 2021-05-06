موعد عيد الفطر 2021 في مصر.. البحوث الفلكية يوضح

كشف الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الفطر 2021 في مصر، موضحا أن الخميس الموافق 13 مايو الجاري، سيكون أول أيام عيد الفطر للعام الجاري 2021، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن الأربعاء الموافق 12 مايو الجاري، هو المتمم لشهر رمضان 2021، وأن الشهر سيكون 30 يوما كاملا كشهر شعبان.

وعن تحديد موعد عيد الفطر 2021 في مصر، أوضح الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يكون من خلال يوم الرؤية، الثلاثاء المقبل الموافق 11 مايو الجاري، بعد غروب شمس الـ29 من رمضان 2021، على أن تكون بالتنسيق ما بين اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية واللجان العلمية بالمعهد، منوها إلى أن موقع الرؤية للهلال تكون على المناطق الحدودية في الغرب كمنطقة السلوم والوادي الجديد والعوينات وسانت كاترين، بشرط أن تكون بعيدة عن العمران والضوضاء.

وتابع الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن موعد عيد الفطر 2021 في مصر، يتم الإعلان عنه رسميا من قبل مفتي الجمهورية يوم 29 رمضان من كل شهر، بعد استلامه للتقارير النهائية ومطابقة التقارير العلمية باللجان الشرعية، وأن المعهد القومي للبحوث الفلكية يمتلك الإمكانات والقدرات العالية من الكوادر العلمية البشرية المتميزة والأجهزة التي تؤهله للحسابات بدقة في هذا الشان.

وأضاف أن موعد عيد الفطر 2021 في مصر وصلاته في القاهرة، والجيزة ستكون الساعة 5: 28 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.