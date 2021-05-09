بعد تحقيق حلمها.. كيف قضت الأمريكية المصابة بالسرطان أول 24 ساعة بمصر؟

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس السبت، السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، المصابة بالسرطان، بصحبة أسرتها، فور وصولها مطار القاهرة، ضمن برنامج سياحي متكامل تنظمه لهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر، التي لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وكان عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في استقبالها بمطار جون كيندي في نيويورك، مساء الجمعة، وسهلوا لها إجراءات السفر، كما كان في استقبالها في مطار القاهرة، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الطيار محمد الصعيدي، وشيرين ممدوح، اللذين سهلّا لها إجراءات الوصول والخروج من المطار، ورافقاها حتى فندق الإقامة، على أن يرافقاها طوال الرحلة.

وبعد وصول السيدة الامريكية بساعات قليلة، رافق وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عائلة السيدة الأمريكية، جلوريا، المصابة بالسرطان، إلى عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، حيث استمعت العائلة خلاله إلى تاريخ الحضارة المصرية.

واستكملت السيدة الأمريكية جلوريا جولتها السياحية اليوم، بزيارة الأهرامات المصرية، وذلك في وجود وزير السياحة خالد العناني، الذي حرص على مشاركتها هذه اللحظات، وبحضور عضوي التنسيقية ناريمان خالد وحازم هلال.

وبدأت جولة جلوريا وعائلتها في منطقة الأهرامات، بمنطقة ابوالهول وهي الجولة التي رافقهم فيها وزير الآثار والسياحة، ثم استكملت جولتها عند الأهرامات وتم التقاط الصور التذكارية لها وهي تلمس حجارة الأهرامات، التي تعد من أحلامها، وانتهت جولتها بزيارة بانوراما الأهرام.

من جانبها، أعربت السيدة الأمريكية «جلوريا» المصابة بالسرطان، عن سعادتها بتحقيق حلمها بزيارة مصر، بعد طول انتظار دام لسنوات، موجهة الشكر لكل من ساهم في تحقيق حلمها.

وقالت جلوريا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش جولتها السياحية في منطقة الأهرامات، إن حلم زيارة مصر بدأ معها منذ الصغر، حيث كانت تشاهد فيلمًا أمريكيا يتحدث عن مصر، ومن وقتها وهي تعلقت بمعالم مصر السياحية، وتتمنى زيارتها.