ظهر في الاختيار 2.. قصة استشهاد العقيد رامي هلال في الدرب الأحمر

عرضت الحلقة الـ27 من مسلسل الاختيار 2، لحظات استشهاد العقيد رامي علي هلال، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وشرطيين اثنين آخرين، بعدما فجّر الإرهابي حسن عبد الله، نفسه فيهم، لحظة القبض عليه بمنطقة الدرب الأحمر، مساء يوم 18 فبراير 2019.

نشأته:

وُلد الشهيد رامي هلال في القاهرة عام 1979، وترتيبه الثاني من بين أشقائه الـ 4، وهو متزوج ولديه من الأبناء 4، أكبرهم «هانيا» والتي تحدث إليها قبيل استشهاده بدقائق.

التحق بكلية الشرطة، وتخرج منها عام 2001، وتم تعيينه بقطاع الأمن المركزي، وعمل فى محافظة الأقصر، ثم التحق بقطاع الأمن الوطني وتنقل بين إداراته، والتحق بفرع الأمن الوطني فى شبرا حتى استشهاده.

مسجد الاستقامة:

وفي يوم الجمعة 15 فبراير 2019، ألقى الإرهابي الحسن عبد الله، أحد العناصر المتطرفة ومعتنقي الفكر التكفيري، قنبلة على الارتكاز الأمني المعين للخدمة الأمنية، بميدان الجيزة القريب من مسجد الاستقامة، ثم لاذ بالفرار بعد انفجارها، مستقلا دراجة.

تتبع الإرهابي:

تم تكليف العقيد الشهيد رامي هلال، بتتبع خط سير الإرهابي، حيث تم رصد الطرق التي مرّ بها، ومراجعة كاميرات المراقبة وتتبعه، مع مقارنة الصور مع صور العناصر الإرهابية الهاربة والمشتبه بها، تم تحديد مكان تواجده داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة الدرب الأحمر.

مكالمة وداع:

كانت الساعة تُشير إلى الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 18 فبراير 2019، وصل هلال إلى الدرب الأحمر، وتمركز مع الشرطيين محمود محمد أبوزيد، ومحمد خالد محمد متولي، وفي هذه الأثناء، أجرى اتصالا بابنته الكبرى «هانيا»، وكأنه يودعها، واطمأن عليها، ثم أغلق هاتفه.

الاستشهاد:

وفي تمام الساعة التاسعة، لاحظت الخدمة الأمنية نزول الإرهابي من الشقة التي كان مختبئا بها، وتقدم «هلال» والقوة المرافقة له للقبض عليه، إلا أنه توقف ثم ضغط على زر متصل بحزام ناسف، وفجّر نفسه، ليلقى مصرعه في الحال، واستشهد «هلال» والشرطيين معه.