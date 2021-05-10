كيف تتناول كحك العيد بدون مخاطر صحية؟

«مخاطر زيادة الوزن وارتفاع نسبة دهون الدم الضارة والسكر، مع خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين بالإضافة إلى اضطرابات الجهاز الهضمي»، جميعها أمراض قد يتسبب فيها الإفراط فى تناول «كحك العيد».

الدكتورة أمال صبري، استشارية طب الأطفال والتغذية العلاجية توضح في سطور مخاطر «كحك العيد» بنحو: «إن الإفراط في تناول الحلويات والسكريات يُحدث خللًا في نظام توازن بكتيريا الأمعاء، فيقل عدد البكتيريا النافعة «البروبايوتك»، ويزداد عدد البكتيريا الضارة، ما يسبب الكثير من الأمراض، وتزداد الخطورة على من يرغب في تناول حلويات العيد من قبل مرضى أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والقلب، وذلك لاحتوائها على قدر كبير من الدهون والدقيق والسكر».

وتضيف: أن لكل قطعة من حلويات العيد سعرات حرارية، حيث يحتوي الكحك السادة على 170 سعر حراري، بينما يحتوى الكحك بالعجوة على 200 سعر حراري، مقابل 220 سعر حراري للكحك بالمكسرات، أما البسكويت والبيتيفور فيحتوي كل منهما على 90 سعر حراري مقابل 160 سعر حراري في الغريبة.

وتبعاً لجداول تكوين الطعام من المعهد القومي للتغذية فإن السعرات الحرارية الموجودة في ربع رغيف الخبز البلدي الصغير تعادل 80 سعر حراري، لذلك فإن تناول قطعة واحدة من الغريبة مثلاً تعادل نصف الرغيف البلدي.

وعن نصائح تفادي مخاطر حلويات العيد وتجنب زيادة الوزن فيفضل تناولها بعد وجبة الإفطار بـ3 ساعات لتجنب الإحساس بالجوع الذي يدفعنا لتناول الكثير منها.

تناول قطعة واحدة أو قطعتين فقط بحيث لا تزيد سعراتهما معا على 200 سعر حراري.

ويفضل عدم تناول أكثر من ذلك في اليوم وتقسيم تناولها على أيام العيد، لتجنب اضربات الجهاز الهضمي بعد الصيام ولتفادي ارتفاع سكر الدم الذي يسبب ارتفاع الإنسولين الذي يخزن الدهون خاصةً في منطقة البطن.

تجنب تناول المشروبات الغازية بعدها واستبدالها بالحلبة أو الزنجبيل أو الشاي الأخضر بدون سكر مما يساعد على تقليل مستوى السكر في الدم وزيادة الحرق.

يفضل عمل حلويات العيد في المنزل من الدقيق كامل الحبة مع دقيق الشوفان والتحكم في كمية السكر.

ينصح بتناول كوبين من الماء قبل تناول حلويات العيد لملأ المعدة وعدم السماح لتناول الكثير منها.

وينصح بممارسة الرياضة بعد تناولها.

وتابعت الدكتورة أمال صبري: «أنه نخلص من كل ما سبق أن طبق سلطة الفواكه الطازجة الغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، هو البديل الأفضل للحلويات».