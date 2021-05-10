قبل فصل الصيف.. أسعار 25 نوع تكييف في السوق المصرية

يبحث الكثيرون عن أسعار التكييفات وأنواعها في السوق المحلية، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، حتى يتسني لهم اختيار النوع الأمثل والأفضل.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة في المجال الاقتصادي، أسعار التكييفات في مصر 2021 وفقا لإعلانات بعض الشركات ومواقع التسوق الإلكتروني والتي جاءت كالآتي.

أسعار تكييفات «شارب»

وتوفر العلامة التجارية «شارب» عدة أنواع من أجهزة التكييفات والتي تختلف امكانياتها وسعرها وقد جاءت كالآتي.

تكييف شارب 1.5 بلازما كلاستر وصل سعره لـ 7185 جنيها.

بينما سجل سعر تكييف شارب 1.5 حصان ستاندر 6300 جنيها.

ووصل سعر تكييف شارب 2.25 حصان تبريد فائق السرعة 8430 جنيها.

وسجل سعر تكييف شارب 2.25 حصان بريميوم بلس 9300 جنيها.

وسجل سعر تكييف شارب 3 حصان بارد استاندرد 9950 جنيها.

أما سعر تكييف شارب 2.25 حصان بتقنية بلازما كلاستر 11600 جنيها.

ووصل سعر تكييف شارب 3 حصان سبليت بريميوم بلس 12200 جنيها.

ووصل أعلى تكييف من العلامة شارب 4 حصان ديجيتال في السعر إلى 18300 جنيها.

أسعار تكييفات «فريش»

وتعرض العلامة التجارية فريش منتجات جهاز التكييف بأسعار مختلفة تناسب جميع الشرائح والتي جاءت كالآتي.

تكييف فريش 1.5 حصان بريميم تروبيكال 5550 جنيها.

تكييف فريش 1.5 حصان بلازما نيو بروفيشنال 7000 جنيها.

بينما تكييف فريش 1.5 حصان بروفيشنال تربو بارد وساخن 7500 جنيها.

تكييف فريش 1.5 حصان بروفيشنال تربو بارد فقط 7000 جنيها.

سعر تكييف فريش 2.25 حصان بلازما نيو بروفيشنال بارد فقط 9150 جنيها.

تكييف فريش 1.5 حصان سمارت إنفرتر 10000 جنيها.

سعر تكييف فريش 3 أحصنة سمارت إنفرتر 13000 جنيها.

أسعار تكييفات «تورنيدو»

وجاءت أنواع وأسعار التكييفات في العلامة التجارية تورنيدو كالآتي.

تكييف تورنيدو 1.5 حصان سبليت ستاندرد 5650 جنيها.

سعر تكييف تورنيدو 2.25 حصان سبليت بارد فقط 7750 جنيها.

سعر تكييف تورنيدو 3 أحصنة سبليت بارد فقط 9855 جنيها.

أسعار تكييفات يونيون

تكييف يونيون إير 1.5 حصان ماكسي فاي 5700 جنيها.

تكييف يونيون إير 1.5 حصان أي كول سمارت بارد فقط 6000 جنيها.

تكييف يونيون إير 1.5 حصان برو فاي 5800 جنيها.

تكييف يونيون إير 2.25 حصان ماكسي فاي 7500 جنيها.

سعر تكييف يونيون إير 3 أحصنة أرت 9500 جنيها.

سعر تكييف يونيون إير 5 أحصنة أرت بارد وساخن 17000 جنيها.

أسعار التكييفات كاريير

تكييف كاريير 1.5 حصان Optimax 6 بسعر 6400 جنيها.

تكييف كاريير 2.25 حصان Optimax بارد وساخن بسعر 9500 جنيها.

سعر تكييف كاريير 5 أحصنة سبيليت Optimax بسعر 18500 جنيها.