أسعار الأنواع الأكثر انتشارا في التكييفات

يأتي فصل الصيف وترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة في الجو، ما يجعل الكثيرين يلجأون إلى شراء تكييفات الهواء واستخدامها لتلطيف درجة حرارة الغرفة أو مكان الجلوس الدائم، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار التكييفات في الأنواع الأكثر شيوعا، كالتالي:

تكييفات توشيبا العربي

- تكييف تورنيدو سبليت 1.5 حصان: مزود بخاصية التشغيل الجاف والتبريد السريع، يصل سعره إلى 6045 جنيها.

- تكييف شارب سبليت 1.5 حصان: بارد ستاندر، ومزود بخاصية التشغيل الجاف والتبريد السريع، يصل سعره إلى 6.970 جنيها.

- تكييف شارب سبليت 1.5 حصان "بارد - ساخن": مزود بخاصية التشغيل الجاف والتبريد فائق السرعة، يصل سعره إلى 7460 جنيها.

تكييف تورنيدو سبليت 2.25 حصان: مزود بخاصية التبريد فائق السرعة والتشغيل الجاف، يصل سعره إلى 8575 جنيها.

تكييف شارب سبليت 2.25 حصان: مزود بخاصية التشغيل الجاف والتبريد فائق السرعة، يصل سعره إلى 9275 جنيها.

- تكييف تورنيدو سبليت 3 حصان: ستاندرد ديجيتال ومزود بخاصية التشغيل فائق السرعة، يصل سعره إلى 10055 جنيها.

- تكييف شارب سبليت 3 حصان "بارد - ساخن": مزود بخاصية البلازما كلاستر، يصل سعره إلى 14449 جنيها.

تكييفات يونيون اير

- تكييف يونيون اير 1.5 حصان "ساخن - بارد": يصل سعره إلى 5399 جنيها.

- تكييف يونيون اير ماكس فاي 1.5 حصان: يصل سعره إلى 5485 جنيها.

- تكييف يونيون اير "آي كول سمارت" 1.5 حصان: يصل سعره إلى 5 آلاف جنيها.

- تكييف يونيون اير 2.25 حصان: يصل سعره إلى 7290 جنيها.

- تكييف يونيون اير 3 حصان: يصل سعره إلى 9090 جنيها.

تكييفات LG

- تكييف LG "اسبليت انفرتر" 1.5 حصان: ديجيتال بلازما "بارد فقط"، يصل سعره إلى 9199 جنيها.

- تكييف LG "اسبليت انفرتر" 2.25 حصان: بارد فقط بنظام ديجيتال بلازما، يصل سعره إلى 13170 جنيها.

- تكييف LG "اسبليت اس بلاس انفرتر" 2.25 حصان: بنظام بارد فقط، يصل سعرها إلى 13620 جنيها.

- تكييف LG "اسبليت اس بلاس انفرتر" 2.25 حصان: بنظام بارد وساخن، يصل سعره إلى 13840 جنيها.

- تكييف LG "اسبليت انفرتر" 3 حصان: يعمل بنظام بارد فقط، يصل سعره إلى 14299 جنيها.

تكييفات سامسونج

- تكييف سامسونج 1 حصان: يعمل بنظام بارد وساخن، يصل سعره إلى 7999 جنيها.

- تكييف سامسونج 2.25 حصان: يعمل بنظام بارد وساخن، يصل سعره إلى 9400 جنيها.

- تكييف سامسونج "انفرتر" 3 حصان : يعمل بنظامي الساخن والبارد، موفر للطاقة، يصل سعره إلى 14 ألف جنيها.

تكييفات كاريير

- تكييف كاريير "اوبتي ماكس" 1.5 حصان: يصل سعره إلى 6790 جنيها.

- تكييف كاريير "اوبتي ماكس" 2.25 حصان: يصل سعره إلى 9405 جنيها.

- تكييف كاريير "اوبتي ماكس" 3 حصان: يصل سعره إلى 11175 جنيها.