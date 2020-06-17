عضو الجمعية المصرية للمناعة يحذر المواطنين من التكييفات و"البلبعة"

نصح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مرضى الحساسية بالرجوع للأدوية التي كانوا يتناولونها بإرشادات أطبائهم.

وقال بدران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"،: "اللي عنده حساسية يرجع للدواء بتاعه، لازم نرجع للدواء ولازم يبقى عندي خطة مكتوبة، ولما ييجي لي كحة أو ضيق نفس هعمل إيه، وأروح للدكتور أقوله أنا عندي حساسية صدرية وخايف من الكورونا".

وأكد بدران أن مرضى حساسية الصدر هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا: "مرضى الحساسية عندهم مشاكل في المناعة" مطالبًا مرضى الحساسية بالابتعاد عن التدخين والعادات الضارة.

وشدد بدران على ضرورة التهوية الطبيعية لمرضى الحساسية محذرًا من التكييفات وخاصة التكيفيات المركزية وحذر كذالك من "المراوح" ناصحًا المواطنين بفتح الشبابيك للتهوية 3 مرات يوميًا.

ونصح بداران المواطنين بتناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة والنوم لمدة 8 ساعات في الليل على أن تكون الغرفة مظلمة، مشددًا على أن التفاؤل يرفع المناعة والتوتر وقلة النوم والضوضاء والمشروبات المحلاة والسكريات تخفض المناعة، مشددًا على خطورة تناول دواء بدون استشارة الطبيب أو ما سماه بظاهرة "البلبعة".