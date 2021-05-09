عاجل.. مصرع 7 أشخاص فى حادث إطلاق نار بحفلة عيد ميلاد بأمريكا

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، إن سبعة أشخاص من بينهم المشتبه فيه لقوا مصرعهم في حادث إطلاق نار، بمدينة كولورادو سبرينغز التابعة لولاية كولورادو الأمريكية.

وبحسب السلطات الأمريكية، فإن الحادث الدامي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأحد بعد أن هاجم مطلق النار حفلة عيد ميلاد كانت صديقته حاضرة فيها وفقا لقناة «سكاى نيوز عربية».

وقال البيان الذي أصدرته الشرطة ومسؤولون بالمدينة «لدى وصولهم عثر رجال الشرطة على ستة قتلى ورجل بالغ مصاب بجروح خطيرة».

وأضافت الشرطة أن الرجل المصاب جرى نقله إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه.