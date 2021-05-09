إصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار بمركز تجاري في فلوريدا الأمريكية

قالت شرطة منطقة «أفينتورا» بولاية فلوريدا الأمريكية، إن عناصرها يتعاملون مع إطلاق للنار وقع في مركز «أفينتورا مول» التجاري في المدينة، مشيرة إلى وقوع 3 إصابات في الحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت شرطة المدينة، أن إطلاق النار نجم عن مشادة بين مجموعتين من الأشخاص في متجر «هوجو بوس»، وأن الأمر تطور من المشادة ليسحب أحدهم مسدسا، ويبدأ في إطلاق النار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «لوكال 10».

وأضافت الشرطة الأمريكية، «أصيب 3 أشخاص بالحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي الإسعافات الأولية، حيث تبين أن جروحهم لا تشكل خطرا على حياتهم».

Literally locked in a store at Aventura mall because there is an active shooter. pic.twitter.com/hl5QA5SFQU — Baby Cakez ♥ (@____Shakia) May 8, 2021

واضافت شرطة منطقة «أفينتورا»، أنه لم يتم القبض على مطلق النار، وعناصر الأمن تبحث عنه، موضحة أن عملاء المركز والموظفون اختبأوا في المتاجر والخزائن وغرف التخزين بينما كان ضباط شرطة يبحثون عن مطلق النار.

shooting at aventura mall.. pic.twitter.com/Yhel1RVoXJ — Naty Denegri (@natydenegri) May 8, 2021

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة الأمريكية، إخلاء المركز التجاري من الرواد والعاملين فيه.

إطلاق نار في ساحة «تايمز سكوير» يسفر عن إصابة امرأة وطفل

وفي سياق متصل، أصيبت امرأة وطفل في إطلاق نار في ساحة «تايمز سكوير» في مدينة «نيويورك» الامريكية.

ونقلت شبكة «إن بي سي» الأمريكية عن 3 مسؤولين في الشرطة قولهم إن المرأة أصيبت بعيار ناري في ساقها، وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى «بلفيو»، وإصابتهما ليست خطرة.

ودعت الشرطة الامريكية في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، المواطنين إلى تجنب المنطقة بسبب تطويقها لإجراء التحقيقات والبحث عن الجاني.