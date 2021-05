إصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار بمركز تجاري في فلوريدا الأمريكية

قالت شرطة منطقة «أفينتورا» بولاية فلوريدا الأمريكية، إن عناصرها يتعاملون مع إطلاق للنار وقع في مركز «أفينتورا مول» التجاري في المدينة، مشيرة إلى وقوع 3 إصابات في الحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت شرطة المدينة، أن إطلاق النار نجم عن مشادة بين مجموعتين من الأشخاص في متجر «هوجو بوس»، وأن الأمر تطور من المشادة ليسحب أحدهم مسدسا، ويبدأ في إطلاق النار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «لوكال 10».

وأضافت الشرطة الأمريكية، «أصيب 3 أشخاص بالحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي الإسعافات الأولية، حيث تبين أن جروحهم لا تشكل خطرا على حياتهم».

Literally locked in a store at Aventura mall because there is an active shooter. pic.twitter.com/hl5QA5SFQU