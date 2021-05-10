عمرو ياسين: أحمد العوضي اختار ألفاظا ساهمت في نجاح «اللي ملوش كبير»

قال عمرو محمود ياسين، كاتب مسلسل اللي مالوش كبير، إنه حرص على اختيار ألفاظ قريبة من المواطنين مع أداء قوي للممثل أحمد العوضي الذي يقوم بدور «الخديوي» في المسلسل، لافتا إلى أنه كتب ملفا كاملا يضم كلمات الخديوي الذي سيقولها في المسلسل، مبنيا أن أحمد العوضي اختار ألفاظا ساهمت في نجاح «اللي ملوش كبير».

وأضاف «ياسين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه بذل مجهودا كبيرا من خلال اختيار كلمات يحبها الجمهور وقياس مدى حب الناس في مكان التصوير لها من أجل أن نزيد منها في المسلسل.

وأوضح كاتب مسلسل اللي ملوش كبير، أن العوضي كان يضع تفاصيل من أجل أداء حركات قوية يتفاعل مع الجمهور حتى يحقق نجاحا قويا وهذا ما وفقه الله فيه، لافتا إلى أنه حاول تناول شخصية البلطجي بمنظور جديد، مؤكدا أن المشوار الذي سار فيه الخديوي يدفع ثمنه وقد عمل على اختيار كلمات الأغنية مع الكاتب أيمن بهجت قمر تضم جملة «اللي يختار غلط سكوته يدمره» من أجل رفض فكرة البلطجة.

وأكد كاتب مسلسل اللي مالوش كبير أن جملة «وحش الكون» هي من اختيار أحمد العوضي وجاءت بتلقائية منه دون أي ترتيب، لافتا إلى أن العوضي على علم بمفردات الشارع وقد أدخل كثير من المصطلحات ورأيت أنها أفضل من بعض الكلمات التي كتبتها.