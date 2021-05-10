«الصحة» تعلن موعد تصنيع لقاح «سينوفاك» في مصر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزراة الصحة والسكان، إنه قبل حوالي أسبوع، تم توقيع اتفاقية بين شركة «سينوفاك» الصينية والحكومة المصرية، بغرض إتاحة تصنيع اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، بداية من 18 مايو الجاري، داخل مصر وبالتحديد بمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع قناة extra news، أن وزيرة الصحة تفقدت اليوم خطوط الإنتاج بالشركة القابضة، بمرافقة رئيس الهيئة المصرية للدواء، حيث راجعا الضوابط الخاصة بالتصنيع، وتأكدا من كفاءة خطوط الإنتاج، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة أيضا شهدت زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية وكذلك وفد من الخبراء الصينيين إلى الشركة القابضة، وأشاد الإثنان بخطوط الإنتاج وأكد على جاهزيتها وإتمام علمية نقل تكنولجيا التصنيع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه من المتوقع أن تنتهي مصر من تصنيع أول مليوني جرعة من لقاح «سينوفاك» بنهاية شهر يوينو المقبل، مؤكدا أن الاتفاقية تتيح إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك خلال السنة الأولى.

وأردف أنه سيكون هناك اجتماعات متتالية خلال الفترة القادمة، وذلك لمناقشة والوقوف على خطوات تصنيع اللقاح ومتابعة سير العمل، والتغلب على أي تحديات قد تواجه تلك عملية التصنيع، معلنا أنه فور الانتهاء من تصنيع أول مليوني جرعة، ستخضع تلك الجرعات للتحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، وذلك للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها.

وأكد «مجاهد»، أن مصر تستهدف بأن تصبح مركزا لتصنيع اللقاحات وتصديرها إلى الدول الأفريقية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدولة المصرية تسير في كل الاتجاهات مع الشركات التي من الممكن أن توفر لقاحات تصنيع داخل مصر، ولا تقف عند لقاح واحد.