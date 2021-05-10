موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 28.. سوسن بدر صديقة جد مصطفى قمر

ينتظر جمهور الفنان مصطفى قمر، موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 28، الذي يجسد فيه دور «فارس»، الذي يورطه جده المتوفي في شرط بوصيته يلزمه بالزواج قبل مرور 60 يومًا، مقابل الحصول على نصيبه من الميراث.

موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 28

ويبدأ موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 28، على شاشة قناة «صدى البلد»، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتعاد الحلقة في توقيتات الخامسة والنصف صباحًا، والثالثة مساءً، على القناة ذاتها.

أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 27

دارت أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 27 لـ مصطفى قمر، الذي يجسد فيه دور «فارس»، بظهور عروسة جديدة «أسيا»، وتجسد دورها الفنانة نور قدري، والتي جاءت لشراء الفندق الخاص بـ«فارس»، ولكنها تكتشف كثرة الديون عليه، والمشكلات التي به.

يحاول «غلاب» المحام الخاص بـ«فارس»، أن يجعله يطلب يد «أسيا» للزواج، ويوافقه الثاني في ذلك، وبعد طلب يدها يجدها موافقة، وفي يوم كتب الكتاب والفرح يكتشف الحضور إصابتها بكورونا فتفشل الزيجة.

وتنتهي أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 27 على ظهور الفنانة سوسن بدر، والتي كانت جارة وصديقة لـ«قنديل» جد «فارس»، وجاءت لتعيد ذكرياتها مع الفندق الذي قضت فيه شهر عسلها منذ زمن.

قصة مسلسل فارس بلا جواز

أحداث مسلسل فارس بلا جواز تدور في إطار كوميدي متصل منفصل، ويجسد فيه مصطفى قمر دور «فارس» الشاب الرافض للزواج، ما يجعل جده يضع له شرطًا في وصيته يلزمه فيه بالزواج قبل مرور 60 يومًا على إعلانه بالوصية، مقابل الحصول على نصيبه من الميراث المقدر قيمته بـ30 مليون جنيه.

يوافق «فارس» على شرط وصية جده حتى يسدد الديون التي تهدده بالحبس، ويساعده المحامي الخاص به «غلاب» في البحث عن عروسة، ولكنهم يفشلون في كل مرة قبل إتمام الزواج لأسباب مختلفة.

فريق عمل مسلسل فارس بلا جواز

مسلسل فارس بلا جواز من بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، رندا عبدالسلام، سليمان عيد، وضيوف شرف منهم سوسن بدر، نور قدري، ريم البارودي، داليا مصطفى، مي كساب، مى سليم، بشرى أسماء أبو اليزيد، هيدي كرم، ويزو، هنادي مهنا، داليا البحيري، هنا شيحة، عائشة عثمان، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، تيام مصطفى قمر، أوس أوس، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.