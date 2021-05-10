مسلسل ولاد ناس الحلقة 28.. الخلافات تشتد بين «يحيى» وزوجته

مسلسل ولاد ناس الحلقة 28، لا تزال الخلافات بين الفنان أحمد وفيق «يحيى» وزوجته الفنانة رانيا فريد شوقي والتي جسدت دور «إيمان»، مشتعلة بينهما، بسبب خيانته الزوجية، وقد حاول «يحيى» شرح موقفه لكنها رفضت بشدة.

تطورات وأحداث مثيرة داخل مسلسل ولاد ناس الحلقة 28، حيث لا يزال صبري فواز الذي يقوم بدور رجل أعمال، يحاول تبرئة نفسه من تورطه في حادثة انقلاب الأتوبيس والتي حدثت بالحلقة الأولى.

مسلسل ولاد ناس أحداث سابقة

في الحلقة 25، تواصلت الأحداث المثيرة والشيقة إلى الجمهور، فهذه الحلقة شهدت تطوراً مختلفاً، وأبلغ «يحيى» والذي يجسده الفنان أحمد وفيق، ابنه بأن الدكتور الذي كان سيجري له العملية الجراحية فى ألمانيا وصل إلى مصر وسيجرى له العملية بدلًا من ضياع دراسة شقيقته بالخارج.

فيما شهدت الحلقة 25 مواجهة بين محمد عز «أمير» وزوجته بخيانتها له من خلال لقائها مع رجل آخر وتطور الصداقة بينهما إلى حب، وطلبت منه الطلاق لأنه السبب فى جعلها تستمع مع شخص آخر فى وجوده.

وحدث أيضاً طلاق «رجب» والذي يجسده الفنان فريد النقراشى، من زوجته الأولى لعدم شعوره بالراحة معها بعد أن حكى معاناته مع والده منذ الصغر فى ظلمه لوالدته.

أبطال مسلسل «ولاد ناس»

مسلسل «ولاد ناس» بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، ومحمد عز.

قصة مسلسل «ولاد ناس»

بدأ مسلسل «ولاد ناس» بحادث انقلاب أتوبيس مدرسة دولية في طريق الشيخ زايد، وتصاعدت الأحداث بطريقة مشوقة، إذ نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى، وأعمارهم تتراوح بين 5 و12 عامًا، وعددهم 11 طالبًا، وأجري لهم عددا من العمليات الجراحية العاجلة، فيما توفي سائق الأتوبيس، وأصيبت المشرفة وأصبحت في حالة حرجة.