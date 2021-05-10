هاني الناظر يزف بشرى سارة: إنتاج دواء فعال لفيروس كورونا نهاية العام

أعلن الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث السابق، عن ظهور أول دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وكتب «الناظر»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأخبار الحلوة أخيرا… أصبح هناك أمل كبير في ظهور دواء جديد فعال لعلاج المصابين بفيروس كورونا على نهاية هذا العام، أي الشتاء القادم 2021، بإذن الله دواء وليس لقاحا».

وأضاف: «الأخبار جاءت من شركة فايزر المنتجة للدواء الجديد، والتي سبق لها إنتاج مصل فعال العام الماضي، ويتم تناوله من قبل الملايين حتى الآن، وقد أعلنت الشركة أنها بدأت التجارب على الدواء الجديد فعلا في أمريكا وبلچيكا، والدواء متوقع أن يكون في صورة حبوب يتناولها المريض في منزله».

وتابع «دعونا نتفائل وننتظر نجاح وظهور الدواء آخر العام كما حدث من قبل عندما نجح العلماء في إنتاج دواء تاميفلو لعلاج فيروس أنفلونزا الطيور».

واختتم «بوادر أمل في علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين، ويظل دائما التفاؤل هو منهجنا بإذن الله».