كورونا تتسبب في وضع 3 فنانين على جهاز التنفس الصناعي خلال أسبوع

شهدت الساعات القليلة الماضية، وضع 3 فنانين من داخل الوسط الفني، على جهاز التنفس الصناعي، بعد تدهور حالتهم الصحية، وأصبحت غير مستقرة، كان منهم الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الوضع الصحي لهذه الحالات.

الفنان سمير غانم

تم وضع الفنان سمير غانم على جهاز التنفس الصناعي، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والذي أثر بشكل كبير على كفاءة عمل الكلى لديه، مما استلزم تواجده في الرعاية المركزة.

الفنانة دلال عبدالعزيز

الفنانة دلال عبدالعزيز، هي الأخرى، تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالتها الصحية تأثرا بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال تصويرها مسلسل «عالم موازي»، مع ابنتها دنيا سمير غانم، والتي أصيبت بالفيروس ولكنها شفيت منه، إلا أن حالة دلال عبدالعزيز، استمرت في التدهور بعد إصابتها بالفيروس.

الفنانة نادية العراقية

الشخصية الفنية الثالثة كانت الفنانة نادية العراقية، التي تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث ذلك أعلن ابنها «أدهم» عبر حسابه على موقع التواصل «فيسبوك»، مطالبا الجمهور الدعاء لها قائلا «أمي على جهاز تنفس صناعي، ومفيش غير الدعاء عشان ترجعلنا تاني.. ارجو الدعاء».

وتابع نجل الفنانة: «اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن ترزق أمي العافية وتمن عليها بالشفاء عاجلا، ياشافي القلوب والصدور، ومسير الأعضاء بقدرتك، اللهم اعف عنها واشفها وبارك لنا فيها، اللهم إنها كانت تحثنا على الخيرات، وبذلت من وقتها وعمرها الكثير فجازها يا ربنا خير الجزاء، وخفف عنها و لا تترك بجسدها ألمًا ولا تعبًا، للهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابرًا على البلاءِ، اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يا رب العالمين».