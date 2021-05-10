عاجل.. إطلاق نار خارج الصالة الرئيسية في «مطار فانكوفر الدولي» الكندي

وقع حادث إطلاق للنار، خارج الصالة الرئيسية في «مطار فانكوفر الدولي» بعد ظهر أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم شرطة الخيالة الكندية الملكية، دون روبرتس، إنه تم استدعاء الشرطة إلى المنطقة، فيما لم يتمكن من تأكيد الإصابات.

وأمرت الشرطة الكندية، أثناء البحث عن المشتبه بهم في إطلاق النار، بإغلاق نقاط الوصول إلى المنطقة، مما أدى إلى إغلاق العديد من المحطات والعديد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة التي يقع فيها المطار، وفقا لما ذكرته شبكة «سي تي في» التلفزيونية الكندية.

وقال «مطار فانكوفر الدولي» في بيان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه عمل مع شرطة الخيالة الملكية الكندية للرد على حادثة وقعت خارج الصالة الرئيسية

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الكندية إعادة فتح المطار.