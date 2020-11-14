الشرطة الكندية: إخلاء رهائن مونتريال.. واحتمالات وهمية البلاغ

أعلنت الشرطة الكندية أنها تعمل على اخلاء رهائن من حادث احتجاز محتمل في مدينة مونتريال الكندية، وذلك في تغريدة لها عبر الحساب الرسمي للشرطة الكندية عبر موقع التدوينات القصيرة "يوتيوب".

وأكدت شرطة مونتريال أن هناك عملية شرطية جارية في مبنى يقع في مدينة مونتريال في كندا، وأنها انتقلت إلى مكان الحادث بعد مكالمة من الطوارئ، وإن الضباط المتخصصين في هذا النوع من العمليات يقومون حاليا بتفتيش المبنى.

ونقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية كندية أن الشرطة تنفذ عملية خاصة ردا على احتجاز محتمل لعشرات الرهائن في مقر شركة "Ubisoft" لتصميم الألعاب الإلكترونية.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو توثق انتشار كثيف لوحدات الشرطة والقوات الخاصة بعرباتها المدرعة، وعرضت القنوات المحلية لقطات مصورة تظهر عشرات الأشخاص على سقف المبنى لكنها أشارت إلى عدم تسجيل مؤشرات على الذعر بينهم، بينما توقعت بعض وسائل الإعلام المحلية أن يكون البلاغ مجرد بلاغ كاذب.