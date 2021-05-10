القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

منذ بداية جائحة كورونا والوسط الفني يعلم جيدا أن الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، حريصان جدا على أنفسهما خوفا من هذا الفيروس، حيث فضل الثنائي الفني الابتعاد فترة طويلة عن حضور أي مناسبات، فيما ظهرت الفنانة دلال عبدالعزيز، في بعض الجنازات وهي ترتدي الكمامة والفيس شيلد، وتمسك بيدها الكحول، أما زوجها سمير غانم، فلم يظهر منذ بداية الجائحة في أي مناسبة.

ولكن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت العروض تتوالى على الأسرة الفنية للمشاركة في السباق الرمضاني، فقد شارك سمير غانم وابنته «إيمي»، في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، كما شاركت زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، في مسلسل «ملوك الجدعنة»، بدور «عطية».

وكان من المفترض أن يعرض لـ «دلال» مسلسل «عالم موازي»، بطولة ابنتها دنيا سمير غانم، إلا أنه تم نقل العدوى لهما أثناء تصوير المسلسل، وخرج العمل من السباق الرمضاني هذا العام بسبب مرضهما، وقد تعافت «دنيا» بعد أسبوعين من العزل والعلاج، إلا أن دلال عبدالعزيز، واجهت صعوبة في التنفس وتم نقلها إلى العزل في أحد المستشفيات، كما تم نقل العدوى للفنان سمير غانم، وتم وضعه على جهاز التنفس صناعي بجانب تأثيرها على الكلى ويتم إجراء غسيل كلوي له.

وحرص عدد كبير من الوسط الفني بالدعاء طوال شهر رمضان للثنائي دلال عبدالعزيز، وسمير غانم، وقد بدأ حملة الدعاء الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، حيث توجه بالدعاء لحماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز، بعد دخولهما المستشفى عقب الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مطالبا الجهمور بالدعاء لهما في منشور له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر».