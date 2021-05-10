خبير: الصين ستطلق 10 صواريخ أخرى الفترة المقبلة لمنافسة أمريكا وأوروبا

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن مهمة الصين لإنشاء محطة فضاء صينية، تحتاج إلى إطلاق 11 صاروخا، مشيرا إلى أن الصاروخ الذي وقع هو التجربة الأولى، ويجب أن يوجد توقيت معين للصاروخ ونموذج تحكم فيه لينفصل قبل أن يعود مرة أخرى للأرض، مع وجود مكان وزمان معلوم، وهذا لم يحدث في الصاروخ الذي تسبب في أزمة الأيام الماضية.

وأضاف «النهري » خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، أن الصاروخ الصيني يضم أجهزة تحكم، وأحد هذه الأجهزة لم يتم تنفيذه بشكل جيد، وهو الأمر الذي تكرر العام الماضي، حيث وقع صاروخ على دولة ساحل العاج، لافتا إلى أن الصاروخ دار حول أفريقيا بالكامل وأمريكا الجنوبية بالكامل، مؤكدا أن الصين تتسارع لإنشاء 4 محطات قبل نهاية عام 2022، من أجل إثبات تفوقها على الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أوروبا.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن الصين تحاول كسب سباق الفضاء حول العالم، وتريد أن توفر هذه الخدمة لدول كثيرة، لافتا إلى أن الأمر يأخذ شقا سياسيا أكثر من منه أمر علمي، وهذا أمر خطير، مبينا أن الصين ستطلق عدة صواريخ الفترة المقبلة، ويجب أن يتم إطلاقهم بشكل أفضل ولا يتكرر نفس الخطأ، موضحا أن الصاروخ تؤثر عليه قوى طرد مركزي وقوى جذب مركزي وهذا لم يتم بشكل صحيح في الصاروخ الأول.