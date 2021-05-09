عميد «فضاء بني سويف»: الصين سترسل 10 صواريخ جديدة للفضاء

سيطر الصاروخ الصيني الذي أطلقته دولة الصين على اهتمام شعوب دول العالم بأكمله، حيث عاشت دول العالم في حالة من الرعب الشديد خلال الأيام الماضية، إلى أن أعلن التلفيزيون الصيني صباح اليوم، تفكك الصاروخ الصيني، فور دخوله الغلاف الجوي، وسقوطه فوق «بحر العرب».

عميد الفضاء: لن يوجد تأثير واضح على «بحر العرب» إثر سقوط بقايا الصاروخ الصيني

من جهته، قال أسامة شلبية عميد الفضاء بجامعة بني سويف، إنه لن يوجد تأثير واضح عل بحر العرب إثر سقوط بقايا الصاروخ الصيني بداخله، حيث إن البقايا ستتحلل وتتفكك دون أي ضرر واضح علي بحر العرب.

وأضاف شلبية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصين ليست الدولة الأولى التي فقدت السيطرة على إرسال صاروخها إلي الفضاء، بل يوجد دول عديدة فقدت السيطرة على صواريخها خلال السنوات الماضية ولم يحدث هذه الضجة، كما أنه وفقا للخطة التي أعلنتها دولة الصين في بناء محطتها الفضائية، فإنه من المتوقع أن ترسل 10 صواريخ لمحطتها الفضائية ما بين عامي 2021/2022.

وتابع عميد كلية الفضاء ببني سويف، أن الدول الغربية تحاول من آن إلى آخر تشويه صورة الصين أمام العالم، واستغلال وسائل الإعلام العالمية ضدها، بسبب المنافسة الاقتصادية الشرسة في الوقت الحالي مابين الصين والدول الغربية.

شلبي: الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح

وحول ما يتردد من البعض عن تعمد الصين فقدان السيطرة على صاروخها لبث حالة من الرعب داخل العالم، أكد أن هذه الأقاويل لا تمت للواقع بصلة، لأن سمعة الصين مهمة في الوقت الحالي باعتبارها القوة الاقتصادية الثانية في العالم، كما أنه توقع سقوط بقايا الصاروخ الصيني في إحدى البحار أو المحيطات.

واختتم شلبي، بأن الدولة المصرية تسير بشكل صحيح في الوقت الحالي بتطوير علوم الفضاء في ظل الإدارة السياسية الطموحة بالتطوير والبناء والوصول لأعلى درجات المعرفة بكل المجالات.