تزامنا مع أزمة الصاروخ.. الصين تنشر ترسانة نووية بصواريخ عابرة للقارات

في وقت سيطر القلق على العالم جراء الصاورخ الصيني الخارج عن السيطرة، نشرت الصين أول ترسانة نووية لها في أعماق المحيط في الوقت الذي انشغل العالم من مشرقه إلى مغربه، بمتابعة أخبار صاروخها الفضائي التائه الذي سقط صباح اليوم.

وبحسب المصادر العسكرية، نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية يركز الجيش الصيني في الوقت الحالي على تعزيز ترسانته النووية الاستراتيجية في ظل ارتفاع المخاطر والتحديات من الجانب الأمريكي الذي يرسل من وقت لآخر حاملات طائراته إلى البحار المجاورة للحدود الجنوبية من الصين.

وأرسلت الصين، أولى غواصاتها الاستراتيجية مجهزة بترسانة من الصواريخ الباليستية الجديدة والعابرة للقارات بمهمة صنفت الأولى من نوعها للصين.

وتزيح الغواصة الصينية (094A Class)،11 ألف طن مائي وهي قادرة على حمل 12 صاروخًا باليستيًا هائل الحجم عابر للقارات.

وبحسب مجلة «ميلتاري واتش» المتخصصة بأخبار السلاح والعتاد العسكري في العالم، نشرت الصين أول غواصة من الفئة الاستراتيجية، في أواخر أبريل الماضي، والتي يمثل إطلاقها في أعماق المحيطات تحسنا كبيرا لقطاع الغواصات الصينية الحربية.

وبحسب المصادر العسكرية التي نقلت عنها المجلة، دعمت الغواصة الضخمة بأنظمة حركية ومائية فائقة مخصصة لتعزيز قدرة نقل وحمل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وأشارت المجلة، إلى أنَّ الصاروخ الصيني الباليستي الجديد «JL-3» يصل إلى مدى ما بين 10 آلاف و12 ألف كيلومتر.

وعزز الصاروخ الهائل بأحدث الأنظمة التقنية الصينية الحديثة ودمج معها أيضا صواريخ من فئة (DF-41) العابرة للقارات والتي كشف عنها لأول مرة عام 2019.

واعتبرت المجلة، أنَّ نشر الترسانة النووية الصينية بمثابة «تغيير لقواعد اللعبة»، خصوصا بالنسبة للردع الاستراتيجي الصيني وتجعل أسطولها من الغواصات الاستراتيجية أكثر خطورة.

ونوهت المجلة إلى أنَّ الصاروخ الصيني (JL-2) كان قد خصص لضرب الأجزاء القريبة من سواحل أمريكا، لكن مع تحميل الغواصات الاستراتيجية بترسانة من الصواريخ الأحدث ستكون الصين قادرة على ضرب أي مكان في أمريكا في البر الرئيسي الداخلي.