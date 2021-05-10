عاجل.. مقتل 13 شخصا على الأقل في انفجارات منفصلة بأفغانستان

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن 13 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 37 آخرين في انفجارات منفصلة بقنابل مزروعة على جانب الطريق في إقليمي «زابول» جنوب أفغانستان و«بروان» شمال العاصمة الأفغانية «كابول».

وأوضحت الداخلية الأفغانية، في بيان، أن 11 مدنيا قتلوا وأصيب 28 آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة ركاب في منطقة «شهر الصفا» بمحافظة «زابول»، وفاق لما ذكرته قناة «طلوع» الأفغانية.

وقالت الوزارة الأفغانية، إن الانفجار وقع في منطقة «معسكر موسكان» بعد أن استهدفت حافلة بقنبلة زرعت على جانب الطريق، مضيفة إن «طالبان» وضعت القنبلة.

مقتل شخصين اثنين في انفجار عبوة ناسفة

وفي سياق متصل، قتل شخصين اثنيين وأصيب 9 آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة في منطقة «بول ماتاك» بإقليم باروان، الواقعة في شمالي العاصمة الأفغانية «كابول».