عاجل.. قوات الاحتلال تعتقل مصابين خلال محاولة إخراجهم من الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المصابين لدى محاولة إخراجهم عبر «باب الأسباط»، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لباحات المسجد وإغلاق البوابات المؤدية إليه.

وكان عشرات المرابطين بالمسجد، أصيبوا في وقت سابق، بالرصاص المطاطي، والاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال المئات من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي تجاه المرابطين داخل المسجد، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من الأقصى، ونشرت القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وباحاته، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبها، أشارت وزارة الأوقاف الإسلامية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ باحات المسجد الأقصى المبارك دون أي سبب، وترفض السماح للطواقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان.