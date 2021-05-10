عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت المئات من قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه المرابطين داخل المسجد، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

ودارت مواجهات عنيفة مع المرابطين داخله، فيما وقعت إصابات في صفوف المرابطين داخل المسجد، دون معرفة طبيعتها أو عددها.

وأشارت وكالة «صفا»، إلى أن المرابطين تصدوا لقوات الاحتلال بالحجارة والمفرقعات، كما أشارت الوكالة الفلسطينية، إلى تحليق طائرات مروحية إسرائيلية في أجواء الأقصى، بالتزامن مع الاقتحام الواسع للمسجد.