إصابة شقيقين بحروق سطحية إثر اشتعال «بوص» بسطح منزلهم بأسيوط

أصيب شقيقين بحروق سطحية إثر اشتعال النيران بمخلفات الذرة داخل منزلهم عند كوبرى النواوره التابع لمركز البدارى فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة البدارى، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بنشوب حريق فى أحد المنازل عند كوبرى النواوره بدائرة المركز.

وبانتقال فريق من مباحث المركز والحماية المدنية والإسعاف تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب فى منازل على شاكر خضيرى، وشقيقه محمود، وأن النار اشتعلت فى كمية من «البوص» على سطح الدور الثانى للمنزل.

كما تبين عدم وجود خسائر فى الأرواح، فيما أصيب ياسر محيى فرج 18 سنة وصلاح محيى فرج 20 سنة بحروق سطحية، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم فى مكان الحادث بمعرفة رجال الإسعاف دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى استكمال الإجراءات القانونية.