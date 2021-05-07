إصابة 3 سيدات في حريق منزل بالشرقية

أصيبت 3 سيدات بحروق في حريق نشب في منزل بقرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

بلاغ بنشوب حريق في منزل وإصابة 3 سيدات

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس، بلاغا بنشوب حريق فيمنزل بقرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، إثر انفجار شعلة غاز، ما أسفر عن إصابة 3 سيدات.

السيطرة على الحريق

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالشرقية وتم الدفع بسيارتي إطفاء بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

نقل المصابات إلى مستشفى بلبيس والزوامل

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل السيدات المصابات إلى مستشفى ببيس المركزي، لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

رئيس مركز ومدينة بلبيس يباشر الواقعة

وفي السياق نفسه؛ انتقل المحاسب علي الصناديل رئيس مركز ومدينة بلبيس، لمكان الواقعة فور الإخطار الوارد له من رئيس الوحدة المحلية بالزوامل، يفيد باشتعال حريق بمنزل أحد المواطنين بقرية الزوامل، نتيجة انفجار شعلة غاز بمنزله، وتم التحرك الفوري وبوجود مركز شرطة بلبيس ورجال الوحدة المحلية بالزوامل، وتم التواصل الفوري بالحماية المدنية والإسعاف.

ونتج عن الحادث إصابة ثلاث سيدات بحروق متفرقة بنسب تتراوح بين 18% إلى 50% وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي، وتحويل حالتين من المصابين إلى مستشفى بلبيس العام.

ويأتي ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتحرك الفوري عند وقوع أي حدث، والتنسيق التام والسريع بين غرف العمليات والأزمات والكوارث بالمحافظة، لتلافي أي أخطاء واحتواء الأزمة عند حدوثها.

وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.