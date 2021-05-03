بسبب تسرب الغاز.. 3 مصابين في حريق داخل منزل بأسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص في حريق اندلع داخل أحد المنازل، بدائرة مركز ديروط، في محافظة أسيوط، قبل قليل، بسبب تسريب غاز من اسطوانة بوتاجاز، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى المركزي، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي بإندلاع حريق داخل أحد المنازل في شارع «صديق رضوان»، بدائرة بندر ديروط.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والحماية المدنية والمطافي والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بمنزل ملك مواطن يُدعى «علي فاروق عباس»، كما تبين أن سبب الحريق تسريب غاز من اسطوانة بوتاجاز.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل والمجاورة، وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وهم «غادة طلعت عبد العظيم»، 35 سنة، و«محمد علي فاروق»، 5 سنوات، و«رقية عبد المنعم شعيب»، 55 سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.